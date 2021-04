Sportmix Allgäuer gleichen in der Serie aus

Nach lediglich knapp zwei Spielminuten durften die Wölfe ihre Powerplay-Formation aufs Eis schicken, die am Freitag in ihren beiden Auftritten eine perfekte Ausbeute vorwies und zwei Tore beisteuerte. Auch heute dauerte es weniger als eine Minute, bis diese Reihen den EHC auf die Anzeigetafel brachten. Wie auch schon am Freitag traf Christian Billich auf Vorlage von Scott Allen (0:1, 3.).

Konsequente Schiedsrichter sorgten in der zweiten Hälfte des Eröffnungsdrittels für zwei Vier-gegen-Vier-Situationen. Zunächst gelang es Wörle, mit einem trockenen Schlenzer nahe des Torraums den Ausgleich zu erzielen (1:1, 14.). Die zweite dieser Situationen endete dann nach bereits 41 Sekunden, als es nämlich zu einem weiteren Pfiff gegen den EHC kam. Den Wölfen gelang es dann jedoch nicht nur, diese Drei-gegen-Vier-Phase gegen gleich vier Kaufbeurer Stürmer ohne Gegentor zu überstehen, sie gingen nach einem Alleingang von Simon Danner sogar mit 2:1 (18.) in Front.

Kaufbeurer Bullygewinne drehen das Match

Ausgangspunkt des dritten Freiburger Treffers nach neun Minuten im Mittelabschnitt war eine fünfminütige Überzahlsituation. Nach einem Ellbogencheck an Simon Danner, der daraufhin verletzt das Eis verlassen musste, kassierte der Übeltäter Fabian Koziol eine Spieldauerdisziplinarstrafe. Und erneut schlug das Duo Allen/Billich zu. Dabei fälschte Allen den Puck nach einem Schlagschuss von Billich ins Kaufbeurer Tor ab.

Doch Kaufbeuren wehrte sich im weiteren Spielverlauf erfolgreich gegen das Viertelfinalaus. Mit zwei Bullygewinnen kreierten sie den 3:3-Ausgleich (33./37.).

Zu Beginn des letzten Drittels neutralisierten sich beide Teams zunächst weitgehend, bevor die Joker durch einen von John Lammers abgefälschten Schuss mit 4:3 (49.) in Führung gingen. Das Tor wurde von den Unparteiischen erst nach Videobeweis anerkannt.

Drei Minuten später die Vorentscheidung. Kaufbeurens Jubiläumsmann Daniel Oppolzer, der vor dem Match für die in Freiburg nicht unbekannte Marke von 500 Spielen für sein Team ausgezeichnet worden war, erhöhte für den Gastgeber auf 5:3.

Nachdem der EHC in der Folge zeitweise im Spielaufbau effizient von den Gastgebern gestört worden war, setzte Russell schon früh alles auf eine Karte, indem er nach einer Auszeit in der 56. Minute bei diesem Zwei-Tore-Rückstand Ben Meisner vom Eis nahm. Sein Vorhaben, durch den baldigen Anschlusstreffer seinen Mannen eine Chance auf den Ausgleich zu geben, wurde jedoch von einer Strafe gegen den EHC zunichte gemacht. Nach überstandener Unterzahl wiederholte sich dieses Szenario, das jedoch statt dem Anschlusstreffer dann sieben Sekunden vor Schluss ein Empty-Net-Tor der Joker zum Endstand von 6:3 hervorbrachte.

Das dritte Spiel der Best-of-Five-Viertelfinalserie geht bereits am heutigen Dienstag ab 19.30 Uhr in der „Echte-Helden-Arena“ über die Bühne. Dann wird sich entscheiden, welche der beiden Mannschaften dann am kommenden Freitag (30.4.) in Kaufbeuren den „Matchpuck“ zum Seriengewinn haben wird.

Tore: 0:1 (3.) Billich (Allen) PP1, 1:1 (14.) Wörle (Krauß, Eichinger), 1:2 (18.) Danner – SH1, 1:3 (29.) Allen (Billich) – PP1, 2:3 (33.) Blomqvist (Gracel), 3:3 (37.) Lukes (Eichinger, Thomas), 4:3 (49.) Lammers (Eichinger, Blomqvist), 5:3 (52.) Oppolzer (Lammers, Eichinger) – PP1, 6:3 (60.) Lewis – Strafminuten: Kaufbeuren 6/33, Freiburg 6/12.