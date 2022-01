Sportmix Als Spitzenreiter ins Finale

Ludwigsburg. Großes Kino. Luftpistolen-Bundesligist ESV Weil schloss die Qualifizierungsrunde in der Südgruppe verlustpunktfrei ab und bestreitet das Finalturnier um den Deutschen Meistertitel vom 4. bis zum 6. Februar 2022 in München als Gruppen-Erster. Am letzten Südgruppen-Wochenende besiegten in Ludwigsburg die Weiler im Spitzenduell am Samstag den als Zweiter angetretenen SV Kelheim-Gmünd mit 3:2. Am Sonntag folgte dann ein klarer 5:0-Sieg gegen den Vorletzten SV Willmandingen.

Gegen Kelheim-Gmünd setzte ESV-Trainerin Helga Kopp auf das Quintett Michael Schwald, Kevin Venta, Patrick Meyer, Sylvain Garconnot und Nathalie Schelken. Es war eine enge Kiste. Matchwinnerin war letztlich Schelken, die ihr Duell im Stechen gegen Miriam Piecharzek gewann. Nach 40 Schuss stand esin diesem Duell ausgeglichen 366:366-Ringe. Im Stechen schoss dann die Weilerin eine Neun und Piecharzek nur eine Sieben. So siegte der Spitzenreiter mit einer nervenstarken Nathalie Schelken 3:2.