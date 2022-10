„Wir sind zurück auf der Weltbühne.“ Mit diesen Worte begrüßte Turnier-Präsident Roger Brennwald die rund 8600 Besucher in der St.Jakobshalle zur Eröffnungszeremonie am Super Monday. Alvaro Soler (Foto) sorgte dann als Showact bei den Swiss Open 2022 am Montagabend für den stimmungsvollen musikalischen Auftakt in der St.-Jakobs-Halle. Seine Nummer-Eins-Hits „El mismo sol“ und „Sofia“ durften nicht fehlen. Soler versuchte dabei mit der Unterstützung des Christoph-Walter-Orchesters die Zuschauer zu motivieren, was teilweise auch klappte. Doch mehr als Tanzen auf der Tribüne war nicht drin. Die Aufforderung zum Mitsingen scheiterte an der Textunsicherheit der Besucher. Nicht weniger emotional ging es aber auch schon vor dem Showact zu. Auf den Videoleinwänden liefen zahlreiche Rückblicke auf die vergangenen 50 Jahre, bei der auch alle Turniersieger gezeigt wurden. Je öfter der Name und die Bilder von Roger Federer eingeblendet wurden, desto lauter applaudierte das Publikum. Text: mhu/Foto: Hubbs