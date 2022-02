Auch an diesem Wochenende muss die Regeneration so kurz wie möglich gehalten werden. Denn bereits heute Abend spielen die Breisgauer in Heilbronn. Am Montagabend müssen sie dann in Bayreuth antreten. Mit von der Partie soll dann auch Timotej Sille sein. Kurzfristig haben die Verantwortlichen des EHC noch einen weiteren Stürmer verpflichtet. „Timotej ist ein sehr guter Skater mit schnellen Händen. Er wird eine gewisse physische Präsenz in unser Spiel bringen und auch allumfassend für die Mannschaft eine Bereicherung sein. Wir freuen uns, ihn hier bei uns in Freiburg in dieser wichtigen Phase begrüßen zu dürfen“, freut sich Hoffmann über die Verstärkung.