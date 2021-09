Sportmix Am Ende wird nochmals gezittert

Und genau da machte der RSV nach Wiederbeginn weiter. „Wir sind perfekt gestartet“, meint der RSV-Kapitän. Schaller (28.) und Bross eineinhalb Minuten später schossen eine 4:2-Führung heraus. Und es kam noch besser. Nach exakt 30 Minuten netzte Furtwängler zum 5:2 ein. Alles klar? Denkste. Die Weiler fühlten sich wohl zu sicher, agierten nicht mehr konsequent genug, weder in der Verteidigung, im Umschaltspiel noch vor dem gegnerischen Kasten. Das nutzte Vordemwald aus. Häfliger (36./44.) sorgte mit einem Doppelpack für Spannung – 4:5.

Zum Glück hatte Tim Schaller gleich eine Antwort parat. Nach 49 Minuten konnte er mit seinem dritten Treffer des Abends das Ergebnis wieder etwas freundlicher gestalten. In der Schlussphase mussten die Weiler zittern. „Das war unnötig, hätten wir doch einfach so wie in der ersten Hälfte weitergespielt“, meint Furtwängler.

Der Gegner aber traf nicht mehr. Stammkeeper Jens Schumann, der früher aus dem Urlaub zurückkehrte und das RSV-Gehäuse hütete, machte seine Aufgabe ordentlich.

Resümee am Ende: „Wir haben uns die Hände schmutzig gemacht, haben aber die drei Punkte mit nach Hause genommen“, so Furtwängler, dessen Team nun sechs Zähler auf dem Konto hat und am 3. Oktober das erste Heimspiel bestreitet. Ab 15.30 Uhr geht es im Nonnenholz gegen JRC Genève. „Ein richtig starker Gegner“, blickt Furtwängler beim „Raststätten-Talk“ schon mal etwas voraus.