Sportmix Am Ende wurde kräftig gezittert

Was für ein Auftakt! Die neu formierte Truppe des EHC Herrischried hat in der 3. Liga zum Saisonstart gleich einen Derbysieg gelandet. Beim EHC Rheinfelden II schlug ein 5:4 (3:0, 1:2, 1:2)-Erfolg zu Buche. In der Schlussphase mussten die White Stags kräftig zittern.

Herrischried (mib/pd). Acht Abgänge, sechs Neuzugänge: Einige neue Gesichter tragen das Trikot der Hotzenwälder. Und gleich zum Auftakt durften der Lörracher Anton Schubmann und seine Teamkollegen einen Sieg feiern. Einen, der in den letzten Minuten aber auf der Kippe stand. Dabei führte der Gast, bei dem Kapitän Klaus Bächle zum 100. Mal das White-Stags-Dress in einem Meisterschaftsspiel trug, zwischenzeitlich schon mit 4:0.

Rheinfelden II hatte aber nicht aufgegeben und zwei Minuten vor der Schlusssirene durch Raffael Stäubli den 4:5-Anschlusstreffer erzielt. Dieses Tor schockte die Gästespieler mitsamt dem Anhang. Zittern war nun angesagt. Kurz darauf nahm dann Rheinfelden auch noch den Torhüter Raphael Wagner zu Gunsten eines weiteren Feldspielers vom Eis. Der Ausgleichstreffer blieb aber aus und die Hotzenwälder durften ausgelassen den Derby-Sieg feiern.

Rheinfelden trat mit neun aktuellen oder ehemaligen Zwei-Liga-Spielern an und schickte einen 21 Mann-Kader ins Rennen. Doch davon ließ sich der EHC Herrischried nicht beirren. Die Cracks von Trainer Adrian Strahm zeigten ein starkes Forechecking im ersten Drittel und ließen somit das Heimteam nicht ins Spiel kommen.

Die White-Stags-Neuzugänge Alain Willemin und Enver Presheva sorgten mit einem Doppelschlag in der 4. und 5. Minute zudem schnell für die Führung der Gäste. Kurz vor dem Pausendrittel konnte sich dann auch Routinier Timo Preuss auszeichnen – 3:0. Rheinfelden war beeindruckt.

Das zweite Drittel war noch keine zwei Minuten alt, da klingelte es wieder im Kasten von Wagner. EHC-Ikone Tomas Zourek hatte die Scheibe in den Maschen versenkt. Jetzt war Rheinfelden gefordert und setzte vermehrt auf die Spieler, die sonst höherklassig spielen.

Die anfänglich etwas unaufmerksame Spielweise des EHC führte zu den ersten beiden Gegentoren des Heimteams in der 25. und 27. Minute. Zuerst war es der ehemalige NLB-Spieler Marvin Frunz und kurz drauf Oliver Neuenschwander, die eiskalt vor dem Tor von Daniel Mendelin agierten.

Besser lief es zu Beginn des letztes Drittels. Bereits nach 31 Sekunden konnte Timo Preuß für Herrischried ein Powerplay zum fünften Treffer nutzen. Den Gästen war dann allerdings der Kräfteverschleiss aus den ersten beiden Dritteln deutlich anzusehen. Die Gastgeber waren am Drücker.

Das Spiel wurde hitziger und es kam zu der ein oder anderen Rangelei, aber übergreifend war das Spiel fair geführt. Die Rheinfelder zeigten ihre Klasse und markierten die Treffer drei und vier. Erst konnte Frunz seinen zweiten Treffer markieren, dann war kurz vor Schluss Stäubli zur Stelle – 4:5.

Jeder Gästeakteur gab alles und rackerte bis zum Schluss. So konnte nach hartem Fight ein verdienter Sieg gegen ein stark besetztes Rheinfelden vor 200 Zuschauern gefeiert werden.

Tore: 0:1 (4.) Willemin; 0:2 (5.) Presheva; 0:3 (19.) Preuß; 0:4 (22.) Zourek, 1:4 (25.) Frunz; 2:4 (27.) Neuenschwander; 2:5 (41.) Preuß; 3:5 (44.) Frunz; 4:5 (59.) Stäubli. Strafminuten: 16 EHC Rheinfelden, 10 EHC Herrischried.