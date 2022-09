Sportmix Am Schluss fliegen Fäuste

Weißwasser. Schau an der EHC Freiburg: Drei Matches, drei Siege. Nach dem Overtime-Erfolg in Landshut, dem 2:1 gegen Dresden landeten die Wölfe am Freitagabend in Weißwasser den nächsten Coup, bezwangen die Lausitzer Füchse mit 3:1 (2:1, 1:0, 0:0) und grüßen in der DEL 2 vom dritten Tabellenplatz. So kommt es am heutigen Sonntag in Freiburg zum Topduell, wenn Spitzenreiter ESV Kaufbeuren in der Echte Helden Arena gastiert.

Nach der vergangenen Saison, die für die Breisgauer nicht zufriedenstellend verlief, gab’s an der Ensisheimer Straße einen kompletten Umbruch, was die Ausländer-Positionen anbetrifft. Aus Sicht von Kapitän Simon Danner bewiesen die Verantwortlichen bei den ausländischen Verpflichtungen ein glückliches Händchen: „Nach den ersten Eindrücken in der Vorbereitung und der Kabine muss ich sagen, dass die neuen ausländischen Spieler alle hervorragend sind. Und eine Import-Stelle haben wir ja sogar noch gar nicht besetzt. Jackson Cressey und Kyle Sonnenburg zähle ich jetzt mal mit zu den ausländischen Spielern, obwohl sie beide deutsche Pässe haben. Auch die jungen Neuzugänge sind allesamt eine gute Verstärkung. Wie wir uns qualitativ verbessert haben, werden die nächsten Wochen zeigen. Man merkt aber durchaus, dass wir an der blauen Linie noch einen guten Import vertragen könnten. Wenn da noch jemand kommt, sind wir an dieser Stelle auch noch mal gefährlicher. Im Sturm sind wir dagegen schon jetzt sehr gut aufgestellt,“ sagte Danner im Interview mit der Stadionzeitung.