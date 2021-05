Sportmix Auch Kaislerverlängert

Der gebürtige Düsseldorfer durchlief den gesamten Nachwuchs bei seinem Heimatverein am Rhein und konnte bereits in der Saison 2013/14 erste DEL-Erfahrung mit der DEG sammeln. Über die RB Hockey Juniors in der Alps Hockey League kam er 2018 vor den Playoffs zum EHC München und konnte hier den Gewinn der DEL-Meisterschaft feiern. Nach weiteren Stationen in Riessersee (Oberliga Süd) und beim DEL2-Kontrahenten aus Crimmitschau kam er zur Saison 2020/21 in den Breisgau, wo er nun auch in der nächsten Saison das Trikot mit dem Wolf tragen wird.

Der 184 Zentimeter große Verteidiger fand sich schnell bei den Wölfen zurecht und etablierte sich als wichtiger Teil der EHC-Defensive. Mit seiner Präsenz und der intelligenten Spielweise ist der Rechtsschütze ein wichtiges Puzzleteil im Kader für die kommende Runde.