Sportmix Auch Pageauspielt weiterfür die Wölfe

Zur Saison 2019/20 kam der Kanadier über Stationen in Nordamerika und Skandinavien zu den Wölfen in den Breisgau und spielte sich hier innerhalb kürzester Zeit in die Herzen der Fans. Nun geht der 33-Jährige in der kommenden Spielzeit mit dem EHC Freiburg in seine dritte Spielzeit!

Bereits das zweite Jahr in Folge ist Pageau der punktbeste Defensivakteur im Wölfe-Dress. Mit 39 Scorerpunkten und einer herausragenden Plus-Minus-Statistik von +24 ist der EHC-Topverteidiger auch offensiv in jeder Situation brandgefährlich und gehört ligaweit zu den besten seines Fachs. Seine 33 Vorlagen in der laufenden Spielzeit markieren für den Rechtsschützen zudem einen neuen Karrierebestwert. Auf dem Eis trägt der Mann mit der Rückennummer 24 neben dem Wolf auch das „A“ des Assistenzkapitäns auf der Brust.