Sportmix Auf dem Papier der klare Favorit

Trotz der trotzlosen Zwischenbilanz nimmt Weils Trainerin Helga Kopp den morgigen Gegner nicht auf die leichte Schulter: „Ludwigsburg ist unbequem. Er wurde in den bisherigen Duellen unter Wert geschlagen. Der Wettkampf kann schon haarig werden.“

Allerdings hat Kopp auch gesehen, dass bis auf Groberville bislang kein einziger Ludwigsburger in den vier Wettkämpfen 380 oder mehr Ringe geschossen hat. Deshalb muss der ESV Weil auch die Favoritenrolle annehmen. In Willmandingen tritt auch Kelheim-Gmünd an. Der Tabellenführer trifft wie Weil ebenfalls mit Altheim Waldhausen auf einen bislang punktlosen Gegner.

In Hitzhofen kommt es zum Duell der Verfolger. Mit jeweils 6:2-Punkten stehen sich Fürth und Waldkirch im direkten Duell gegenüber.

An der Weiler Aufstellung ändert sich gegenüber dem zweiten Wettkampfwochenende in Altheim Waldhausen nichts. Der ESV tritt mit den sechs Schützen Michael Schwald, Pavel Svetlik, Kevin Venta, Patrick Meyer, Sylvain Garconnot und Nathalie Schelken an. Aus diesem Sextett treten dann fünf Schützen zum Wettkampf an. „Wer schießt, wird sich beim Abschluss-Training herausstellen“, hat sich Kopp noch nicht festgelegt.