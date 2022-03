Sportmix Auf Schützenhilfe angewiesen

Weil am Rhein (fas). Drei Zähler beträgt aktuell der Rückstand auf Platz vier. „Es wird brutal schwer. Wir sind auch auf Schützenhilfe angewiesen“, erklärt RSV-Kapitän Felix Furtwängler vor dem Auswärtsspiel am Samstag, 20 Uhr, beim noch ungeschlagenen Ligakrösus SC Thunerstern. „Das ist eine absolute Top-Mannschaft. Sie gehört für mich in die NLA.“

In ganz anderen Sphären bewegt sich der RSV. Die Weiler können mit dem bisherigen Abschneiden ganz und gar nicht zufrieden sein. „Wir haben in vielen Spielen Punkte liegen gelassen. Ich muss auch ehrlich sagen, dass wir froh sind, wenn die Saison dann zu Ende ist. Es gab schon so viele lange Unterbrechungen und dann dazu die ganzen Maßnahmen. Das nervt einfach nur. Nichtsdestotrotz wollen wir in den letzten Spielen noch einmal alles versuchen und auch zusammen Spaß haben,“ sagt Furtwängler.