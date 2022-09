Weil am Rhein (nod). Elf Jahre ist es her, seit der VC Weil in der Oberliga aufgeschlagen hat. Nun sind die Weiler an die Wirkungsstätte früherer Triumphe zurückgekehrt. Möglich wurde diese Rückkehr, weil Verbandsliga-Meister TG Tuttlingen auf den Aufstieg verzichtete. Deshalb konnte der VC Weil als Tabellenzweiter das Aufstiegsrecht wahrnehmen. Der Oberliga-Neuling startet am heutigen Samstag ab 15 Uhr bei der SG Heidelberg in die Saison.