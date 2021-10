Sportmix Auftaktniederlage kein Beinbruch

Nachwuchsmann Sven Hertel, 14 Jahre alt und in der Gewichtsklasse bis 94 Kilo startend, blieb nach Riesterer-Aussage „kopfbedingt“ unter seinen Möglichkeiten. Er brachte nur drei Versuche durch, was eine Null-Runde bedeutete. Alper Genc, der aus seiner Heimatstadt Zürich angereist war, um seinem Verein in personeller Notlage auszuhelfen, konnte mit deutlichem Trainingsrückstand in der Klasse bis 84 Kilogramm nur vier Versuche zur Hochstrecke bringen und komplettierte mit 7,9 Punkten das Team-Endergebnis von 201,9-Zählern.

Die Flözlinger waren ausgeglichener besetzt. Erfolgreichster Heber an diesem Abend war Marc Lauble in der Klasse bis 82 Kilogramm. Der 28-Jährige kam so auf 63,4 Punkte. Der Rest des Gäste-Teams lag zwischen 40 und 51 Zählern, was zum klaren Erfolg reichte.

„Trotz der Niederlage werden wir unser Saisonziel Rang drei erreichen“, sagte Mike Riesterer abschließend. Der nächste Kampf findet am 23. Oktober in Feldrennach statt. Der zweite und schon letzte Heimkampf ist am 4. Dezember in der Schlossberghalle gegen die SGV Böbingen. Im neuen Jahr sind die Auswärtskämpfe in Ladenburg auf den 26. Februar und bei der Reserve von Germania Obrigheim am 26. März terminiert. Coronageschuldet wird die Wettkampf-Saison 2021/21 nicht in Hin- und Rückkämpfen ausgetragen.