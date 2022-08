Sportmix Bei der U23-WM-Erfahrung sammeln

Bis zu den Trainingseinheiten und dem Staffelrennen war der WM-Kurs Terra Incognita für Lipp. Denn auf dem neugestalteten Kurs ist Lipp noch kein Rennen gefahren.

Zum engen Favoritenkreis wird die Nollingerin nicht gehören. Wie schon im Welt-Cup will sie in ihrem ersten Jahr in der U23-Klasse Erfahrungen sammeln. Ein einstelliger Rang im Endklassement wäre ein ausgezeichnetes Abschneiden, aber auch ein Platz in den Top-20 wäre keine Enttäuschung für die junge Fahrerin.

Nur eine Woche nach den European Championships in München finden seit Mittwoch im französischen Bergort Les Gets die MTB-Weltmeisterschaften statt. Seit 20 Jahren lockt Les Gets und sein weltberühmter Bikepark nicht nur Gravity-Biker an, sondern auch die Rennsport-Elite.

Das letzte Mal fand in Les Gets 2004 eine WM statt. Damals war der französische Ort in der Nähe der Schweizer Grenze fester Bestandteil im UCI-Rennkalender. Nach der WM vor 18 Jahren wurde Les Gets dann für längere Zeit aus dem Kalender gestrichen.