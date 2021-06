Sportmix Benzing undHempel weitereTorhüter

Der 21-jährige Luis Benzing geht dabei mit den Wölfen in seine dritte Spielzeit. Als gebürtiger Schwenninger durchlief Benzing den gesamten Nachwuchs der Wild Wings und stieß in der Saison 2019/20 erstmals zu den Wölfen in den Breisgau. Hier kam er auch zu seinem ersten Einsatz im Seniorenbereich, während er hauptsächlich noch das Tor der U20 hütete und dort den zweitbesten Gegentorschnitt in der gesamten Liga aufweisen konnte.

Auch in der abgelaufenen Saison war der Linksfänger Teil des Wolfsrudels und konnte nach dem Ausfall des Schwenninger Stammkeepers sein Debüt in der DEL feiern. In seinen beiden Erstligaspielen überzeugte er mit einer beeindruckenden Fangquote von 92,3 Prozent. Luis Benzing wird nun auch in der kommenden Saison das Trikot des EHC Freiburg tragen.