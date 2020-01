Sportmix Bernauer Ass erreicht die Finalläufe

„Es fehlt noch etwas die Coolness und Erfahrung, um sich gegen die etablierte Weltelite in so engen Konkurrenzen durchzusetzen. Aber die Teilnahme an den Heats war jetzt schon ein Highlight“, freut sich auch Baurs Vater und Vizepräsident Alpin des Skiverbandes Schwarzwald Hubert Baur.

„Der erste Start in den Weltcup-Heats war schon etwas Besonderes und die ganze Veranstaltung sehr beeindruckend. Da war neben großer Freude über die geschaffte Qualifikation auch einiges an Nervosität dabei. Aber die Erfahrung habe ich jetzt gemacht, und die wird mir bei meinen nächsten Starts sicher helfen“, zog auch Tobias Baur insgesamt eine positive Bilanz. Schon am nächsten Wochenende kann Baur das beim Weltcupstart im französischen Megève unter Beweis stellen. Daniela Maier, die aufgrund des Verletzungspechs von Celia Funkler (TSV München) und der Lenggrieserin Heidi Zacher derzeit einzig verbliebene deutsche Weltcupstarterin, kam an beiden Tagen mit den Rängen sieben und zehn in die Top Ten.