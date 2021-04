Sportmix Bestzeiten im Schwimmen und Laufen

„Leider bin ich beim Europacup im italienischen Caorle Mitte Mai nicht dabei“, bedauert der gebürtige Wiesentäler (Zell), der neben seinem Sport auch noch ein Fernstudium (Bau-Ingenieurwesen) betreibt und demnächst ins dritte von sechs Semestern kommt. Beworben hatte er sich zwar, doch in Anbetracht der großen Anmeldezahlen bei maximal zugelassenen 70 Startern hat er seine Hoffnung schnell wieder verworfen. Dazu fehlen im schlicht und einfach die nötigen Welt- und Europacup-Punkte. Daher will er in dieser Saison so oft wie möglich auf Punktejagd gehen, um in dieser Hinsicht seine Chancen zu verbessern.

Statt Caorle hat er daher einen anderen Coup eingefädelt. Er startet am 29. Mai erstmals beim Afrikacup mit, der in Jasmin Hammamed in Tunesien stattfindet.

Und eine Woche später folgt bereits das nächste Highlight. Dann stehen die Deutschen Meisterschaften auf dem Programm, die am ersten Juni-Wochenende in Berlin über die Bühne gehen.