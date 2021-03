Sportmix Billichs Treffer bringt Verlängerung

Freiburg (pd/nod). Seit dem 29. Januar ist der EHC nicht mehr mit leeren Händen aus einem Spiel gegangen. Diese großartige Serie riss nun auch in Ravensburg nicht. An nervenaufreibenden Comebacks hatte sich das EHC-Herz in dieser nun 16 (!) Spiele andauernde Serie bereits gewöhnt - und heute war es wieder soweit: 1:25 Minuten standen noch auf der Uhr, als Christian Billich nach einer geschickt eingesetzten Auszeit von Peter Russell das Spiel ausglich.

Nach Führungen von 1:0 und 2:1 galt es für den EHC schließlich, einen 2:3-Rückstand aufzuholen, was im Anschluss an ein Bully im Offensivdrittel in der 59. Minute gelang. Nach einer torlosen Verlängerung ging dann somit auch das vierte Duell zwischen Freiburg und Ravensburg in dieser Saison ins Penaltyschießen - wie auch schon in zwei der drei vorherigen Shootouts zwischen den Wölfen und Towerstars behielt der EHC hierbei die Oberhand und nahm somit zwei Punkte aus der Puzzlestadt mit.