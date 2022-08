Sportmix BingenerDM-Zweite

In der Königsdisziplin des Bogensports gilt es auf jeweils zwölf bekannte und unbekannte Entfernungen bis 50 Meter die im Wald stehenden Auflagen zu treffen. Einmal mehr bewies sie hierbei ihre Nervenstärke und ihr Können beim Schätzen der unbekannten Entfernungen. Am Ende des langen Wettkampftages musste sie sich lediglich nur einem ihrer nur männlichen Konkurrenten in der U17-Klasse beugen.

Am vergangenen Wochenende gewann sie dann gleich noch einen weiteren Titel bei den Landesmeisterschaften des Südbadischen Schützenbundes. In Weiler-Höri am Bodensee sicherte sich zudem ihr ehrgeiziger Mannschaftskollege Ayman Höhn (Schüler A Blankbogen) zum ersten Mal auf Landesebene eine Medaille sichern und wurde Vize-Landesmeister.