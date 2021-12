Sportmix Bislang wohl bester Saison-Auftritt

Auf dem Eis war jede Menge los. In Minute 24 hämmerte zunächst Scott Allen den Puck am Tor vorbei, im Gegenzug scheiterten der Ex-Freiburger Luke Pither und Topscorer Ville Järvelainen an Patrik Cerveny.

Ab 17. Dezember elf Spiele in 23 Tagen

In der 31. Minute trug sich an diesem Abend zum ersten Mal Jordan George auf den Spielberichtsbogen ein, nachdem ihm von der gegnerischen Defensive zu viel Platz gelassen wurde. Der 31-Jährige fuhr im weiten Bogen zentral vor Torhüter Steinhauer und verwertete seinen Handgelenkschuss in die linke obere Ecke zum 3:0. Kurz vor Drittelende musste dann auch Cerveny nach einem Schuss von Ville Järvelainen das erste Mal hinter sich greifen.

Beflügelt durch den späten Treffer im zweiten Durchgang eröffneten die Bayreuth Tigers auch den Schlussabschnitt sehr mutig und offensiv. Spätestens in der frühen Überzahlsituation der Gäste lag der Anschlusstreffer in der Luft, den Kurt Davis in der 45. Spielminute für sich markieren durfte.

Unbeeindruckt vom 2:3 zeigten sich die Wölfe und allen voran Jordan George, der nur 19 Sekunden später seinen zweiten Treffer erzielte. Gemeinsam mit Scott Allen spielte er eine Zwei-auf-Eins-Situation klasse aus und vollstreckte zur erneuten Zwei-Tore-Führung.

In der Folge entwickelte sich ein schnelles Spiel mit wenig Unterbrechungen, das weitestgehend in der neutralen Zone stattgefunden hatte. Die Gäste stellten in der Schlussphase spätestens mit den drei Strafzeiten binnen 50 Sekunden ihre Offensivbemühungen ein. Stattdessen brachten sie nochmals den EHC Freiburg ins Spiel, der zunächst durch Alexander Brückmann und 30 Sekunden später durch den dritten Treffer von Jordan George das Ergebnis auf 6:2 schraubten.

Der EHC Freiburg präsentiert sich aktuell in bester Verfassung und konnte insgesamt acht der letzten neun Spiele für sich entscheiden. In der DEL2 geht es nun in die heiße Phase der Weihnachtszeit. Ab kommenden Freitag stehen elf Spiele in nur 23 Tagen an.

Tore: 1:0 (7.) Feist (Wittfoth, McLellan), 2:0 (11.) Brückmann (Allen, Billich), 3:0 (31.) George (Allen, Billich), 3:1 (39.) Järveläinen (Bindels, Davis), 3:2 (45.) Davis (Cabana) PP1, 4:2 (45.) Jordan Gorge (Allen, Billich), 5:2 (59.) Brückmann (Kiefersauer, Allen) - PP2, 6:2 (60.) George (McLellan) - PP2.