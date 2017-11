Sportmix Bittere Pille an Halloween

Nach dem ersten Sieg in der Fremde hat der EHC Freiburg am Dienstagabend eine bittere Niederlage zuhause einstecken müssen. Das „Halloween-Special“ gegen den SC Riessersee gaben die Wölfe trotz einer 4:2-Führung noch aus der Hand. Die Gäste behielten im Penaltyschießen die Oberhand.

Freiburg (pd/mib). Das Spiel eins nach der Vertragsauflösung mit Stürmer Roman Tomanek begann mit einem Penalty und sollte später auch mit einem solchen enden.

Chris Billichs schneller Gegenzug konnte nur per Foul gestoppt werden. Abgebrüht und eiskalt netzte er mit einem satten Schuss unter die Querlatte denn auch zum 1:0 (13.) ein. Beide Keeper hatten viel zu tun. Das 1:1 erzielte Jared Gomes in der 25. Minute, doch nur 85 Sekunden später hatte erneut Billich eingenetzt – 2:1.

Im Schlussabschnitt durften zunächst die Gäste wieder jubeln. Matthias Beck traf zum Ausgleich. Große Freude bei den Hausherren herrschte dann, als ein Doppelschlag durch Jannik Herm (48.) und nur 35 Sekunden später durch Niko Linsenmaier das 4:2 bedeutete. Lubor Dibelka sorgte in der 51. Minute für den Anschluss und Jared Gomes gelang als sechster Feldspieler 54 Sekunden vor der Sirene der Ausgleich für den SCR. In der Overtime bekam der EHC erneut einen Strafschuss zugesprochen, doch scheiterte Tobi Kunz an Torwart Matthias Nemec.

Die Entscheidung fiel im Penaltyschießen. Während Dennis Meyer den sechsten Schuss vergab, traf Gomes für Riessersee und sicherte seinem Verein den Zusatzpunkt.

Tore: 1:0 (12:16) Chris Billich (Penalty), 1:1 (24:59) Jared Gomes (Louke Oakley, Matthias Beck), 2:1 (26:24) Chris Billich (Niko Linsenmaier, Jannik Woidtke), 2:2 (40:49) Matthias Beck (Julian Eichinger), 3:2 (47:59) Jannik Herm (Julian Airich), 4:2 (48:34) Niko Linsenmaier (Chris Billich, Tobi Kunz), 4:3 (50:33) Lubor Dibelka, 4:4 (59:04) Jared Gomes (Felix Thomas, Lubor Dibelka), 4:5 (65:00) Jared Gomes (Penaltyschießen). SR: Aumüller. Z.: 2027. Strafmin.: Freiburg 26, Riessersee 4.

Den ersten Auswärtserfolg in der Saison hatte der EHC am Sonntag unter Dach und Fach: Vor 1279 Zuschauern gewann Freiburg bei den Heilbronner Falken mit 5:2. f Am Ende war es auch ein verdienter Erfolg. Die Breisgauer nahmen die drei Punkte mit zurück nach Südbaden, weil sie nach einem durchwachsenen Start in die Partie immer mehr steigerten und ihre Chancen konsequent verwerteten.

Tore: 0:1 (15:16) Chris Billich (Tobi Kunz/Alex Brückmann - 5:4), 0:2 (26:28) Austin Cihak (Philipp Rießle/Enrico Saccomani), 0:3 (28:58) Jannik Woidtke (Alex Brückmann/Tobi Kunz - 5:4), 1:3 (32:18) Justin Kirsch (Mark Heatley/Brandon Alderson), 1:4 (36:05) Chris Billich (Niko Linsenmaier/Alex Brückmann - 5:4), 2:4 (38:26) Jordan Heywood (Dennis Palka/Matthew MacKay), 2:5 (38:35) Julian Airich (Radek Duda/Jakub Babka). SR: Meißner. Z.: 1279. Strafminuten: Heilbronn 14, Freiburg 16.