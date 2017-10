Sportmix Björn Birkner: DM-Titel im Achter

Nachrichten-Ticker

02:09 Heynckes strebt beim Champions-League-Comeback Sieg gegen Celtic an

München - Jupp Heynckes will auch bei seiner Rückkehr auf die Champions-League-Bühne mit dem FC Bayern gleich wieder einen Sieg bejubeln. Der deutsche Fußball-Rekordmeister empfängt am Abend Schottlands Titelträger Celtic Glasgow in der Münchner Arena. Beide Mannschaften liegen in Gruppe B mit drei Punkten gleichauf hinter Spitzenreiter Paris Saint-Germain. Die Partie ist damit ein frühes Schlüsselspiel im Kampf um den Achtelfinaleinzug. Für Heynckes ist es die erste Partie in Europas Königsklasse seit dem Finaltriumph mit den Bayern am 25. Mai 2013 im Londoner Wembley-Stadion gegen den BVB.

01:58 Kabinett beschließt kurze Verlängerung von Auslandseinsätzen

Berlin - Die Bundesregierung will die Verlängerung von gleich sieben Auslandseinsätzen der Bundeswehr beschließen - allerdings nur um jeweils drei Monate. Betroffen sind alle Einsätze, deren Mandate in den kommenden Monaten auslaufen. Da die Bildung der neuen Bundesregierung aber lange dauern könnte, sollen die Bundestagsmandate erstmal nur bis zum Frühjahr vom Parlament verlängert werden, um außenpolitische Kontinuität zu gewährleisten. Dann muss der Bundestag über die Verlängerung entscheiden. Am Kern der Einsätze soll sich zunächst nichts ändern.

01:05 Neue Bewegung im Endlosstreit über "Obamacare"

Washington - In den erbitterten Streit um die Krankenversicherung "Obamacare" kommt überraschend neue Bewegung. Wenige Tage, nachdem US-Präsident Trump angekündigt hatte, die staatlichen Zuschüsse zu streichen, erzielten Senatoren eine überparteiliche Einigung in genau diesem Punkt. Trump erklärte im Weißen Haus, dieser Vorschlag habe seine Unterstützung. "Obamacare" sei alles andere als tot, sagte Trump. Noch kurz zuvor hatte Trump das glatte Gegenteil gesagt, Obamacare sei tot. Nun sagte er, die erzielte Lösung solle für einen Zeitraum von zwei Jahren halten.

00:49 Prozessbeginn nach Kohlenmonoxid-Tod von sechs Teenagern

Würzburg - Nach dem tragischen Tod von sechs Teenagern in einer Gartenlaube im unterfränkischen Arnstein Anfang 2017 beginnt heute der Prozess gegen den Vater zweier Opfer. Er muss sich wegen fahrlässiger Tötung in sechs Fällen vor dem Landgericht Würzburg verantworten. Dem Vater gehört die Gartenlaube, in der die jungen Leute Ende Januar einen 18. Geburtstag feierten und an einer Kohlenmonoxidvergiftung starben. Ein im Nebenraum des Häuschens aufgestelltes Stromaggregat hatte das giftige Gas ausgestoßen. Das Gerät ist allerdings nicht für Innenräume zugelassen.

00:48 Autor Akhanli kehrt voraussichtlich nach Deutschland zurück

Köln - Nach einem knapp zweimonatigen Zwangsaufenthalt in Spanien könnte der Schriftsteller Dogan Akhanli am späten Abend nach Deutschland zurückkehren. Nach eigenen Angaben hat er einen Flug gebucht, mit dem er um 23.45 Uhr auf dem Flughafen Köln/Bonn eintreffen würde. Voraussetzung sei allerdings, dass Akhanli heute Vormittag noch die dafür nötigen Papiere von den spanischen Behörden erhalte, sagte sein Anwalt in Köln. Am Freitag hatte der spanische Ministerrat entschieden, Akhanli nicht an die Türkei auszuliefern. Ankara wirft ihm vor, 1989 an einem Raubmord in Istanbul beteiligt gewesen zu sein. Akhanli wertet die Vorwürfe als politisch motiviert.