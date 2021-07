Sportmix Blick geht wieder nach vorne

Der Bergspezialistin Koppenburg kommt das Profil der Etappenfahrt entgegen. So sind etliche Bergankünfte eingeplant. Eröffnet wurde der Damen-Giro am gestrigen Freitag mit einem Mannschaftszeitfahren über 26,7 Kilometer von Fossano nach Cueno. Schon heute geht’s dann auf den Berg. Von Boves gilt es den 10,8 Kilometer langen Anstieg auf den Colle del Prel zu meistern.

Anna van der Breggen (SD Worx) geht bei dieser einzigen Grand Tour der Frauen als Titelverteidigerin an den Start und will die Rundfahrt zum vierten Mal gewinnen. Die Niederländerin nutzt die Rundfahrt auch als letzte Vorbereitung auf die Olympischen Spiele in Tokio. Die 31-Jährige, die Ende des Jahres ihre Karriere beenden will, war in Italien bereits 2015, 2017 und 2020 erfolgreich.

Vierte Etappe ein anspruchsvolles Bergzeitfahren

Der diesjährige Giro d’Italia Donne, ehemals Giro Rosa, wird durch die bergigen nördlichen Regionen Italiens führen, darunter Piemont, Lombardei, Ligurien, Venetien und Friaul-Julisch Venetien.

Das Rennen beinhaltet ein Bergzeitfahren auf der vierten Etappe und zwei Bergankünfte auf den Teilstücken zwei und neun in Prato Nevoso beziehungsweise am Monte Matajur, bevor am 11. Juli das Ziel in Cormons erreicht wird.

Während Anna van der Breggen die Italien-Rundfahrt für einen letzten Formschliff vor Olympia nutzen will, haben sich ihre Landsfrau Annemiek van Vleuten (Movistar), die auch bereits zweimal ganz oben auf dem Giro-Podest stand, und die Vorjahreszweite Katarzyna Niewiadoma (Canyon-Sram) gegen eine Teilnahme entschieden. Die Konkurrenz ist deshalb aber nicht weniger stark. Auch Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo), Cecilie Uttrup Ludwig (FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope), Amanda Spratt (BikeExchange) oder - je nach Rennverlauf - ebenso Marianne Vos (Jumbo-Visma) können ein Wörtchen in Sachen Gesamtsieg mitreden. Mit Ashleigh Moolman-Pasio hat das Team SD Worx zudem noch einen Joker im Rennen.