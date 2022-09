Sportmix „Come together“ zum Ferienende

Von Michael Hundt

Schopfheim. Das Alte ist das traditionsreiche Reitturnier selbst. Wie schon in den Vorjahr wird an vier Tagen auf dem Sengelen geritten, gesprungen, gefeiert und gespeist. Insgesamt werden von Donnerstag bis Sonntag 32. Prüfungen bis zur S*-Klasse abgehalten. Amateurspringen sowie Springen im Rahmen der Junioren/Children-Tour rundet die Wettbewerbe ab. Ein besonderes Highlight wartet dann am Samstagabend auf die Besucher: Ein Zweikampfspringen in der Klasse M. Wie beim Parallelslalom Skisport treten immer zwei Reiter mit ihren Pferden gegeneinander an. Trotzdem bekommt das Schopfheimer Reitturnier ein neues Gesicht. Im vergangenen Jahr direkt nach Corona hatte das Turnier einen abnormal guten Zulauf“, so Turnierleiter Volker Trefzger. „Wir hatten vier Tage volles Programm mit vielen Reitern, aber noch nicht so viel Publikum.“