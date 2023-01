Sportmix CVJM in Freiburg ohne Chance

Ohne Spielertrainer John Gilliland machten sich die Lerchenstädter am Samstag in den Breisgau. Der 35-jährige US-Amerikaner gastierte mit seiner U16 in Konstanz. Aleksey Novak hatte die Verantwortung beim CVJM inne. Bereits vor der Partie war den Lörrachern klar, dass ihnen eine schier unmögliche Aufgabe bevorsteht. Mit Murat Hacioglu, Mehdi Dhini und Stephan Kühnhardt standen zahlreiche Stammkräfte nicht zur Verfügung. Außerdem machten drei Jugendspieler den Weg nach Freiburg mit.

Lörrach wehrte sich zwar nach Kräften, doch gegen die Freiburger Reserve war schlicht nichts zu holen. Zur Halbzeit lag der CVJM bereits mit 27:56 in Rückstand. Im zweiten Durchgang wurde das Ergebnis noch deutlicher. „Wir haben trotz des klaren Rückstands bis zum Ende gekämpft. Wir haben uns insgesamt nicht schlecht verkauft, der Ball lief phasenweise gut. Der Abschluss ließ aber ein ums andere Mal zu wünschen übrig“, quittiert Novak.