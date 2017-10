Sportmix Das Bronze-Triple für Tabea Tabel

Von Mirko Bähr

Sauber! Der Ausflug nach Albanien hat sich für Lörrachs Gewichtheber-Ass Tabea Tabel allemal gelohnt. „Der Wettkampf war sehr erfolgreich“, stellt die 21-Jährige nüchtern fest. Gleich drei Bronzemedaillen hatte sie bei den U23- Europameisterschaften eingeheimst.

Durres/Albanien. Mit dem Triple im Gepäck konnte natürlich der Geburtstag tags drauf kommen. Gebührend wurde hineingefeiert. Das schönste Geschenk hatte sie sich selbst gemacht. Im Reißen, Stoßen und im Zweikampf schlug Platz drei zu Buche. Mit einem breiten Grinsen kletterte das in Leimen am Stützpunkt beheimatete Ausnahmetalent aus der Lerchenstadt auf das Siegerpodest.

In der in Mittelalbanien gelegenen Hafenstadt machte auch ihr Knie, das sie in der Vorbereitung doch sehr behindert hatte, keinen Strich durch die Rechnung. „Ich bin sehr zufrieden, gerade wegen der kleinen Probleme im Vorfeld“, ließ Tabel wissen. „Es war eine Woche vor der EM noch gar nicht klar, ob ich überhaupt mitmachen kann.“

Um so bemerkenswerter ihr Auftritt: Und es fing auch gleich gut an. Im Reißen legte sie mit 93 Kilogramm los. „Das habe ich noch nie gemacht“, blickt Tabea Tabel zurück. Im zweiten Versuch steigerte sie sich auf 97 Kilo, ehe im dritten 99 Kilo auf der Hantel lagen. „Da habe ich einen alten, dummen Fehler gemacht und die Hantel ab der Hüfte nicht richtig ausgezogen“, erklärt sie. Der Versuch war zwar ungültig, doch habe sich die Last „sehr leicht“ angefühlt. Für Tabel sprang Rang drei heraus. Nur Mariia Petrova aus Russland und die Weißrussin Darya Naumava lagen vor ihr. „Der erste Platz ging mit 103 Kilo weg. Das ist nicht weit weg.“

Russland und Weißrussland – da war doch etwas? Richtig. Wegen massiver Doping-Verstöße hat der Gewichtheber-Weltverband neun Nationen für ein Jahr von internationalen Wettbewerben ausgeschlossen. Pech für Tabel, dass die Sperre erst nach dieser EM in Kraft getreten ist. Zunächst war der 18. Oktober als Datum genannt worden.

Von diesem Hickhack ließ sich Tabel aber nicht beirren. Im Stoßen hatte sie keine Mühe mit 113 Kilogramm und auch nicht mit 117 Kilo im zweiten Versuch. Nun gingen Tabel & Co. auf Nummer sicher. Es wurden „nur“ 119 Kilogramm aufgelegt. Eine geringe Steigerung. „Wir wollten die Medaille absichern“, macht Tabel klar, die also auch in dieser Disziplin als Dritte aufs Podium stieg. Gold ging wieder an Petrova, dahinter folgte Naumava. Dieselbe Reihenfolge gab es denn auch im Olympischen Zweikampf.

Dreimal Bronze also für die Sportsoldatin: „Ich bin sehr zufrieden, wie der Wettkampf gelaufen ist. Ich habe in Sachen Technik einen Riesenschritt nach vorne gemacht, das konnte ich auf der EM-Bühne zeigen.“ Das sei für sie das Wichtigste gewesen, ebenso, dass das lädierte Knie auch keine Mucken gemacht hat. Und so sieht sie die Medaille als eine Art „Bonus“ an. Tabel: „Die Freude über die drei Medaillen war dann doppelt so groß.“

Die 21-Jährige ist noch immer am Bundesleistungszentrum in Boris Beckers Heimatstadt Leimen aktiv. „Dort, wo die ganz Großen trainieren oder trainiert haben“, lacht Tabel. Der deutsche Gewichtheber-Star Matthias Steiner legte hier den Grundstein für seinen Olympiasieg, aber auch Jürgen Spieß, Almir Velagic oder Julia Schwarzbach (ehemals Rohde), die derzeitigen Aushängeschilder des Bundesverbands Deutscher Gewichtheber, schwitzen, stemmen und stoßen dort.

Derzeit läuft es rund für Tabel. Auch ihren Wechsel vom Heimatverein KSV 02 Lörrach aus Liga zwei ins Oberhaus nach Mutterstadt hat sie nicht bereut. „Ich durfte jetzt schon zweimal heben und es macht einfach Spaß. Wir haben eine tolle Mannschaft und im ersten Kampf 800 Punkte geschafft, was richtig gut ist. Ich bin sehr zufrieden“, lässt Tabel wissen, die sich nun auf die EM der Aktiven im März vorbereitet.