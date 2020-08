Sportmix „Das war nicht unser Tag“

Clara Koppenburgs Aufgabe war, ihre Kapitänin Brennauer in diesem EM-Rennen nach Kräften zu unterstützen. Was ihr 2018 bei der EM in Glasgow so hervorragend gelungen war, klappte in Plouay nicht. „Bis zur Hälfte des Rennens habe ich versucht, meinen Job so gut es geht zu machen. Aber auch ich hatte heute Mühe, mich angesichts der garstigen Bedingungen mit Regen und viel Wind vorne zu platzieren. Die erste Hälfte des Rennens war überaus hektisch mit vielen Attacken“, schilderte die 25-jährige Lörracherin ihren EM-Auftritt.