Sportmix „Dass ich in Basel spiele, ist doch eh klar“

Von Mirko Bähr

Basel. Drei Tage hat sich Roger Federer nach seinem Titelgewinn in Shanghai frei genommen. Durchschnaufen, Kräfte sammeln, sich der Familie widmen, um sich auf das ganz besondere Event in seinem Turnierkalender einzustimmen. Am vergangenen Donnerstag stieg die Tennis-Ikone dann wieder mit Fitness-Training ein. Sein Heimturnier, dort wo er schon als Balljunge herumgeflitzt ist, steht auf dem Programm.

In Basel könnte der Lokalmatador seinen siebten Titel der Saison und seinen achten in der St. Jakobshalle feiern. Nach der Absage von Rafael Nadal, seinem Langzeitrivalen und schärfsten Widersacher in diesem Jahr, sind die Chancen natürlich gestiegen. Und Federer ist zuversichtlich. „Ich bin in guter Form, fühle mich bereit. Ich bin glücklich, dort wo ich jetzt bin. Schon in Shanghai habe ich von Anfang an ein gutes Gefühl gehabt“, lässt der 37-Jährige bei der Pressekonferenz am Sonntag im Medienzentrum wissen.

Mit den Swiss Indoors hatte der 94-fache Turniersieger auf der ATP-Tour Anfang diesen Jahres einen neuen Drei-Jahres-Vertrag bis 2019 abgeschlossen. „Dass ich in Basel spiele, ist doch eh klar. Verträge sind Krimskrams, aber es gehört dazu“, meint Federer. Er freue sich nun, dass er Basel in diesem Jahr wieder erleben darf. Die Auflage des Jahres 2016 ging ohne den Tennis-Helden vom Rheinknie über die Bühne, nachdem er aufgrund einer Verletzung frühzeitig seine Saison beenden musste. „Es kam mir nicht mal so vor, dass ich es verpasst hätte. Der Entscheid mit dem Saisonabbruch war so früh und Basel war auf einmal schon vorbei.“

Auch in diesem Jahr zwickte es wieder. Im Spätsommer bereitete der Rücken Probleme. Bei den US-Open schied Federer bereits in der Runde der letzten Acht aus. „Es war nicht nur der Rücken am Schluss. Hinzu kamen noch kleine andere Sachen. Ich bin dort nicht mehr entspannt aufgewacht. Ich muss ehrlich sagen, ich war froh, als es dann vorbei war. So musste der Körper nicht noch mehr unten durch. Es war damit okay, dass ich im Viertelfinale verloren habe“, blickt die derzeitige Nummer zwei der Tenniswelt zurück.

Nun ist Federer aber wieder fit. „Ich fühle, dass ich noch genug Power für den Rest der Saison habe.“ Greift Federer also nochmals Nadal an? „Ich bin weit davon entfernt. Es ist nicht mein Fokus. Es wäre ein Fehler, darüber die ganze Zeit nachzudenken. Mein Ziel hier ist es zu gewinnen, weil es Basel ist; genauso wie in London, weil es die Finals sind.

Sein erster Basler Gegner ist heute Frances Tiafoe.