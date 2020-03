Sportmix Der berufliche Werdegang

Hier spielt weniger das Joggen eine Rolle, sondern vielmehr, wo und wie. Im Moment empfehle ich Laufrouten zu nehmen, die wenig frequentiert sind. Auch vom Joggen in der Gruppe gilt es, Abstand zu nehmen. Mit dem Lebenspartner oder den Kindern kann man natürlich weiterhin joggen.

Frage: Kann ich durch Joggen mein Immunsystem stärken?

Hierauf lässt sich nur mit einem klaren Jein antworten. Man kann auch sagen, es kommt auf die Intensität des Trainings an. Lockeres Jogging wie Grundlagenausdauer oder Ähnliches führt zu einer vermehrten Bildung und Aktivierung körpereigener Abwehrstoffe wie es beispielsweise natürliche Killerzellen, Leucozyten, B- und T-Lymphozyten sind. Dieser Effekt wirkt als Booster für unser Immunsystem. Etwas anders sieht die Lage bei intensivem oder sehr häufigem Training ohne adäquate Regeneration aus. Hier steigt zwar auch während der Belastung die Anzahl und Aktivität der Abwehrstoffe, allerdings kommt es nach dem Training zu einem deutlichen Abfall und dadurch zu einer deutlich erhöhten Anfälligkeit des Körpers. Dieser Effekt wird als ’Open Window’ bezeichnet und kann je nach Intensität des Trainings- und Regenerationszustands zwischen drei Stunden und drei Tagen dauern. Aktuell macht für mich hochintensives Training nur für Athleten Sinn, die abgeschottet von der Außenwelt trainieren können. Das ist für den Hobbysportler sicher nicht sinnvoll.

Frage: Hat das Joggen weitere positive Effekte für das Immunsystem?

Ja, vor allem wenn das Joggen draußen bei Sonnenschein stattfindet, kommt es zu einem Anstieg des Vitamin D-Gehalts, der in den Wintermonaten meist deutlich absackt. Dieses Vitamin D ist nicht nur zur Stabilisation der Knochen, sondern auch für die Zellgesundheit notwendig. Zusätzlich kommt es beim Joggen über die Ausschüttung von Botenstoffen, wie beispielsweise Endocannabinoide, und Serotonin zu einer deutlichen Stimmungsverbesserung. Auch von der positiven Stimmung, so sagen Studien, profitiert das Immunsystem, so dass die Infektanfälligkeit sinkt.

Kann ich mein Immunsystem auch durch die Ernährung stärken?

Unsere Ernährung hat sicher einen wichtigen Einfluss auf die Anfälligkeit für Infekte aber auch zur Beschleunigung der Regeneration nach dem Training. So gibt es viele Lebensmittel, die bekannte antibiotische oder antivirale Wirkungen haben. Zu empfehlen sind hier der großzügige Einsatz von Knoblauch. Aktuell lässt sich auch super Bärlauch in unseren Wäldern sammeln und einsetzen. Aber auch der Genuss von Ingwer, Curcuma oder Honig stärken das Immunsystem. Für bronchiale Infekte haben sich der Einsatz von Thymian und Brokkoli bewährt. Auch Vitamin C ist wichtig für unsere Körperabwehr. Hiervon finden sich große Mengen in rotem Paprika, Brokkoli oder Grünkohl. Der Verzehr von Nüssen und Samen beliefert unseren Körper mit Zink. Austern wären hier der Turbobooster. Alternativ kann man auch Leber oder andere Innereien essen. Auch das Spurenelement Selen tut dem Körper gut. Es ist vor allem in Lammfleisch und Lachs enthalten. Eine überaus einseitige Ernährung kann einen Selenmangel begünstigen.

Frage: Braucht es zur Steigerung des Immunsystems die Einnahme von Supplementen?

Prinzipiell sollten wir bei einer normalen ausgewogenen Ernährung unseren Bedarf ohne Supplemente decken können. Bei hoher Trainingsintensität oder –dauer kann es aber sein, dass unsere Ernährung dafür nicht mehr ausreichend ist. Notwendig wird dann eine ausreichende Proteinaufnahme, die nicht nur für das Muskelwachstum, sondern vor allem auch für die Muskelregeneration nach dem Training wichtig ist. Bei speziellen Ernährungsgewohnheiten von Vegetariern oder Veganern müssen auch Stoffe wie Selen, Zink, Eisen, Vitamin B12, Vitamin D und EPA substituiert werden. Aber auch zur Vermeidung von Infekten macht es unabhängig von Corona Sinn, prophylaktisch vor allem in der kalten Jahreszeit mit einem deutlich anfälligeren Immunsystem zu handeln. Die Prophylaxe mit Sonnenhut hat sich hierbei etabliert und wird bei Leistungssportlern großzügig eingesetzt. Auch der zusätzliche Einsatz von Zink und Selen kann in Absprache mit einem Sportmediziner Sinn machen.

Frage: Welche weiteren prophylaktischen Maßnahmen empfehlen Sie den Laufbegeisterten?

Generell profitiert das Immunsystem von einem regelmäßigen Tagesablauf mit ausreichend Schlaf vor allem vor Mitternacht. Die Benutzung von Fernsehern, Tablets oder Handys sollte 90 Minuten vor dem Schlafen eingestellt oder nur mit Blaufilter verwendet werden. Die Einnahme von Zuckerquellen, vor allem in Getränken, sollte vermieden werden, ebenso wie das Rauchen.