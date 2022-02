Sportmix Der erste große Triumph

Die Leiden des jungen Leon im Zeitraffer: Bänderriss im linken Knöchel, Bänderriss im rechten Knöchel und alle vier Weisheitszähne gezogen. Dazu gesellte sich der Schulstress. Somit gestaltete sich die Saisonvorbereitung für den Schüler des Skiinternats Oberstdorf, wo der Deutsche Skiverband (DSV) eine hervorragende Nachwuchsförderung betreibt, eher suboptimal. Entsprechend waren Leons Leistungen in den vergangenen fünf Wochen eher bescheiden.

Auch bei der Generalprobe vor zwei Wochen in Schladming lief nicht alles nach Wunsch. Das erste Rennen im österreichischen Weltcup-Skiort wurde unter 70 Zentimeter Neuschnee begraben. Im zweiten Rennen schlug dann für einen entkräfteten Leon Ulbricht der 25. Rang zu Buche. Im Achtelfinale war Schluss. Leon hatte keine Körner mehr im Tank. Positiv stimmte ihn jedoch, dass seine Knöchel gehalten hatten.

In der Woche danach war wieder Training angesagt. Es folgte die zehnstündige Anreise des deutschen Europacupteams nach Dolní Morava. Auch in Tschechien stand das Rennen zunächst wegen starken Schneefalls auf der Kippe. Aber es wurde gestartet. Der Schneefall und böiger Wind stellten hohe Anforderungen an die Teilnehmer.

Wie in den vergangenen Rennen fuhr Leon souverän ins Achtelfinale. Auch das Viertelfinale war für den 17-Jährigen kein Problem. In seinem Halbfinal-Heat traf er auf seinen Mannschaftskollegen Kurt, den Spanier Romero und den Österreicher Schlatter. Alle kamen gut aus der Startbox. Durch saubere Beinarbeit auf den ersten Metern drehte Leon als Führender in die beiden ersten Kurven ein.

Mit Schulterblick ganz nach vorne

Der Kurs verließ nach Kurve drei geschütztes Gelände und führte aus einem bewaldeten Stück hinaus. Auf dieser Geraden wurde Leon dann von einer heftigen Böe erwischt, und der hart erarbeitete Vorsprung drohte zu verpuffen. Doch Ulbricht machte dann in Kurve vier nach einem letzten Blick nach hinten die „Türe zu“ und ließ seine drei Verfolger auflaufen.

Das war der Schlüssel zum Sieg. Auch die beiden letzten Sprünge meisterte er grandios und jagte mit seinem Board als Erster über den Zielstrich. Leon Ulbricht stand im Großen Finale.

Vom Endlauf selbst wusste Leon im Nachhinein gar nicht mehr so viel. Nur, dass es anstrengend war und er, trotz der zahlreichen Scharmützel mit den nicht für Olympia qualifizierten Weltcupfahrern, auf seinem Brett blieb und am Ende wieder als Erster ins Ziel flog.

Fassungslos kam er zum Stehen und verstand erst etwas später, was gerade passiert war: Erster Europacup- Sieg! Zusammen mit einem starken zwölften Platz am zweiten Renntag katapultierte sich Leon Ulbricht in die Spitzengruppe des Europacups. Als Fünfter der Gesamtwertung mit nur wenigen Punkten Rückstand zum Führenden ist plötzlich Unglaubliches greifbar.

Nun ist eine kleine Verschnaufpause und Daumendrücken für die Teamkollegen in Peking angesagt. Ende Februar geht es dann zum Heim-Europacup auf den Kurs in Grasgehren.