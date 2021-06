Sportmix Der erste Sieg soll endlich her

Auch für die Heimpartie am Sonntag dann gegen Post Südstadt Karlsruhe wird es wohl entscheidend sein, wie viele Zähler auf den hinteren Positionen eingefahren werden. „Hinten raus müssen wir punkten“, fordert Kaltenbach. Karlsruhe hat die ersten beiden Saisonpartien abgeben müssen. Dem 1:8 beim TC RW Tiengen folgte ein 3:6 in Weinheim.

Was Kaltenbach am ersten Wochenende gesehen hat, macht ihn durchaus optimistisch. „Der Teamgeist ist unser großes Plus. Viele kennen sich schon seit langer Zeit. Es geht harmonisch zu, auch wenn es bisher nur Niederlagen gegeben hat“, meint Kaltenbach. Auch die Leistungen hätten im Großen und Ganzen gepasst. Ein Jacob Kahoun beispielsweise sei derzeit in Top-Form. „Er ist super motiviert und bringt sich voll ein“, lobt der Vereinspräsident.

Nun hofft er auf Siege. „Gerade für die Motivation der Jungs ist das wichtig.“ Auch wenn es in dieser Saison keine Absteiger gebe, so wollten die Spieler dennoch gewinnen. Am liebsten vor den eigenen Fans. Und so hofft Kaltenbach, dass einige Tennis-Begeisterte am Sonntag auf die Anlage am Gmeiniweg pilgern, um nicht nur gutes Tennis zu sehen, sondern auch, um die heimischen Jungs zu unterstützen.