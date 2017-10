Sportmix Der ESV geht zuhause leer aus

Weil am Rhein-Ötlingen (lu). Irgendwie scheint der ESV Weil in diesem Jahr auf ein 3:2-Ergebnis getrimmt zu sein. Was zum Saisonstart in der Bundesliga Süd vor zwei Wochen allerdings noch in einem Sieg und einer Niederlage mündete, endete an diesem Wochenende ausgerechnet beim Heimkampf mit zwei Niederlagen für die heimischen Luftpistolenschützen.

Das Team von Trainerin Helga Kopp musste sich am Samstag mit 2:3 zunächst dem SV Murrhardt-Karnsberg geschlagen, am gestrigen Sonntag ging das Duell gegen die SGi Ludwigsburg mit dem gleichen Ergebnis verloren.

„Wirklich schade, da war mehr drin“, trauerte die Trainerin vor allem den allemal möglichen zwei Punkten gegen Ludwigsburg nach. Denn Nathalie Schelken, an Position fünf schießend, lag vor den letzten beiden Schüssen noch zwei Ringe vor ihrem Gegner. Danach leistete sie sich aber zunächst eine Sieben und darauf eine Acht, womit sie ihr Duell letztlich mit 371 Ringen mit drei Punkten Rückstand verlor. „Nathalie ist halt noch nicht ganz fit nach zweiwöchiger Krankheit. Gerade hinten raus fehlt ihr dann die nötige Konzentration“, hatte die Trainerin die erklärende Antwort parat.

Davor hatten Michael Schwald (381 Ringe) und auch Christian Schebesta (373 Ringe) jeweils deutlich ihre Duelle abgegeben, während sich die Nummer eins Pavel Svetlik mit zwei Ringen Vorsprung (380 Ringe) behauptete. Nervenstark zeigte sich wiederum der 21-Jährige Luca Schröder. Er lieferte sich mit seinem Ludwigsburger Kontrahenten ein Kopf-an-Kopf-Rennen, um dann mit dem allerletzten Schuss und einer Zehn alles klar zu machen. „Der macht das wirklich großartig“, lobte Kopp. Der Protagonist blieb ziemlich cool: „Oftmals hatte ich heute eine schlechte Technik, doch jedes Mal sprang genau dann die Zehn heraus“, meinte Schröder.

Grundsätzlich war die Trainerin mit der Mannschaftsleistung und 1880 Ringen am gestrigen Sonntag auch zufrieden. Schließlich bedeutete dies ja auch die zweitbeste Saisonleistung, obwohl es nicht ganz zum Sieg reichte. Tags zuvor hatte sie indes mit insgesamt 1868 Ringen noch Luft nah oben gesehen. Beim 2:3 gegen den SV Murrhardt-Karnsberg konnten nur Pavel Svetlik und Christian Schebesta ihre Duelle für sich entscheiden. Derweil haderte der an Position schießende Michael Schwald mit seiner Leistung: „373 Ringe, das war wirklich ganz, ganz schlecht“, ging er mit sich hart ins Gericht. „Irgendwie habe ich da die Zehn vollkommen ausgelassen“, sagte er. Von Anfang an sei er in den Wettkampf nicht richtig reingekommen und sei permanent einem größeren Rückstand nachgelaufen.

ESV Weil – SV Murrhardt-Karnsberg 2:3; ESV Wieil – Sgi Ludwigsburg 2:3