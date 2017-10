Sportmix Der Riese, der immer wieder aufsteht

Von Mirko Bähr

„Man darf nie aufgeben. Wenn man es geschafft hat, die Hürden, die einem das Leben in den Weg stellt, zu überwinden, wird es viel einfacher, positiv zu sein“: Dieser Satz stammt von Juan Martin Del Potro. Dass der Argentinier noch immer auf dem Tennisplatz steht, ist ein kleines Wunder. In Basel hat der 29-Jährige nun das Viertelfinale erreicht.

Basel. Sage und schreibe vier Operationen am Handgelenk hat der Argentinier schon über sich ergehen lassen müssen. Del Potro ist ein echtes Stehauf-Männchen. Oft fiel er hin, aber der „Turm von Tandil“ rappelte sich immer wieder auf. Die Tiefschläge haben den 1,98 Meter Hünen geprägt. Er genießt die Zeit auf dem Court, gibt sich nicht so einfach geschlagen.

In der vergangenen Woche durfte Del Potro nach einjähriger Durststrecke wieder einmal eine Trophäe in den Himmel recken. Der Argentinier gewann das Turnier von Stockholm und reiste gleich weiter nach Basel. Hier fühlt sich die Nummer 19 der Welt wohl. Hier schlägt er schon zum siebten Mal in seiner Karriere auf, hier gewann er schon zweimal (2012/2013) die Swiss Indoors und schaffte es dabei, als einziger überhaupt Lokalmatador Federer zweimal zu schlagen.

„Ich fühle mich einfach wohl in Basel. Der Boden ist großartig, das Stadion gefällt mir. Das angenehme Umfeld macht es einem einfach, stark aufzuspielen“, überschüttet Del Potro die Swiss Indoors mit einem Füllhorn voller Lob. Liebendgerne würde er wieder Roger Federer bei dessen Heimturnier im Finale gegenüberstehen, ließ er vor seinem ersten Match wissen, welches er gegen Joao Sousa in drei Sätzen gewann. Zwei Siege fehlen dafür noch.

Beim Masters in Shanghai hielten kürzlich seine Fans die Luft an. Im Viertelfinale gegen Victor Troicki fiel er auf seine Schwachstelle und musste sich minutenlang behandeln lassen. Danach konnte De Potro aber weitermachen, zog ins Halbfinale ein, wo er dann Federer mit 6:3, 3:6 und 3:6 unterlag.

Es gab Momente, da wollte Del Potro den Schläger für immer einpacken. In den Jahren 2014 und 2015 konnte er vor lauter Schmerzen nur eine Handvoll Duelle bestreiten. „Der schlimmste Tag war 2015 in Miami. Ich hatte gerade meine zweite Operation hinter mir und wollte es wieder versuchen. Doch es ging nicht. Ich sagte mir: Ich leide zu sehr, ich will dieses Leben nicht. Danach bin ich zwei, drei Monate zuhause geblieben und haben nichts getan“, erzählte Del Potro einmal der Sportzeitung „L’Equipe“.

Das linke Handgelenk bereitet ihm noch immer Sorgen. Bis zu drei Stunden pro Tag verbringt der „Gaucho“ mit Dehn- und Stabilisierungsübungen. Und er musste sein Spiel verändern. Mit der Rückhand spielt er jetzt viel mehr Slice, das schont das Gelenk.

Gestern auf dem Center Court hatte er kaum Probleme. Der 29-Jährige war der druckvollere Akteur, nahm dem Franzosen Julien Benneteau (ATP 93) in beiden Durchgängen je einmal den Aufschlag ab und gewann die Partie mit 6:4 und 6:4 nach 1:29 Minuten. In der Runde der letzten Acht trifft der Argentinier heute auf den Spanier Roberto Bautista Agut (ATP 21).