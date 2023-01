Sportmix Deusser feiert ersten deutschen Sieg

Nach Frankreich, Deutschland und Großbritanien gingen die Siege beim CHI Basel am Donnerstag und Freitag. Zunächst gewann am späten Donnerstagabend Penelope Leprevost das wertvollste Springen am Eröffnungstag. Dann trug sich Daniel Deusser in der ersten Prüfung am Freitag in die Siegerliste ein. Anschließen holte sich Scott Brash den Siegerkranz in der St. Jakobshalle.