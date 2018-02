Sportmix Deutsche hauen auf die Pauke

Basel (lu). So haben die deutschen Badminton-Asse noch nie bei den Swiss Open in der Basler St. Jakobshalle aufgetrumpft. Vier Teams im Viertelfinale, davon drei in der Mixed-Konkurrenz und ein Damen-Doppel: „Eine echt starke Leistung“, befand auch Bundestrainer Detlev Poste gestern in einer ersten Zwischenbilanz.

Und noch ist die schwarz-rot-goldene Erfolgsstory nicht vorbei. Mit Jones Ralfy Jansen und Carla Nelte steht sogar ein Mixed-Team im Habfinale. Gestern gewann das Duo glatt in zwei Sätzen mit 21:19 und 21:15 gegen das favorisierte dänische Doppel Mikkelsen/Surrow.

Nach ausgeglichenem Spiel im ersten Satz konnten sich Jansen/Nelte zunächst beim Stand von 11:11 auf 15:11 absetzen. Immer wieder waren es in der Folge gewaltige Schmetterbälle von Jones Ralfy Jansen, die Punkte brachten. Und das war auch beim Stand von 19:19 so, als er mit einem Stopp und dann mit einem Schmetterball den Satz für die Deutschen entschied. Im zweiten Durchgang gestaltete sich die Partie etwas einseitiger. Nach 35 Minuten verwandelte Jansen den zweiten von sechs Matchbällen zum Halbfinaleinzug.

Ausgeschieden ist hingegen das letzte verbliebene Damen-Doppel. Beim 11:21 und 8:21 gegen das an Nummer eins gesetzte Doppel der bulgarischen Schwestern Stefani und Gabriela Stoeva hatten Linda Efler und Olga Konon keine Chance.

Am späteren Abend hatten dann noch zwei weitere Mixed-Doppel die Chance auf den Einzug in die Vorschussrunde. So traten Marvin Emil Seidel und Linda Efler, an Position vier gesetzt, gegen die an Nummer sieben geführten Briten Marcus Ellis und Lauren Smith an.

Ebenfalls im Viertelfinale am Start waren die top-gesetzten Mark Lamsfuss/Isabel Herttrich gegen die Niederländer Jacco Arends/Selena Piek. Tags zuvor hatten Lamsfuss/Herttrich in einem dramatischen Match, das sie im dritten Durchgang mit dem Verwandeln des fünften Matchballes mit 25:23 für sich entscheiden konnten, die Runde der letzten Acht erreicht. Beide Viertelfinals waren gestern bis Redaktionsschluss noch nicht beendet. Wir berichten weiter.