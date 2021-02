Sportmix Die 500er Marke geknackt

Nach dem Aufstieg in die Oberliga spielte Freiburgs Nummer Neun in der Saison 2012/13 seine erste komplette Runde im Profibereich. Die Südbadener schafften souverän den Klassenerhalt, und in ganz Eishockey-Deutschland staunte man über den „Freiburger Weg“, und ganz besonders auch über Linsenmaier, der mit 90 Scorerpunkten in 62 Spielen als „Rookie of the Year“ in der Oberliga ausgezeichnet wurde.