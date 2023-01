Sportmix „Die Bedingungen sind perfekt“

Frage: Ein wichtiger Faktor beim Reiten ist immer wieder der Boden. Die Dressurreiter haben den Boden gelobt. Wie war es für die Springreiter?

Ich hatte jetzt keine Probleme, der eine oder andere Kollege hatte ein bisschen gemeckert. Aber ich fand den Boden in Ordnung.

Frage: Warum wurde gemeckert?

Der eine oder andere Reiter hat gesagt, dass der Boden in den Kurven zu viel nachgibt.

Frage: Sie waren mit drei Pferden in Basel am Start. Die Dressurreiter haben sich beschwert, dass ihre Pferde am Sonntag nicht mehr aus der Schweiz raus kommen...

Mit einem Carnet ist es möglich. Mit einem Carnet kann man auch außerhalb der Bürozeiten fahren. Wenn man Einfuhrpapiere gemacht haben, dann geht es nur zu den Bürozeiten. Aber mit Carnet kann man Tag und Nacht und auch an Sonn- und Feiertagen fahren.

Frage: Wie war die Zuschauerresonanz? Wie haben Sie das Publikum wahrgenommen?

Es war eine richtig gute Stimmung. Samstag und Sonntag war die Halle ausverkauft. Das ist schon eine sehr gute Sache.

Frage: Basel ist ein Turnier, bei dem nahezu die gesamte Weltelite am Start war. Ist das ein Unterschied zu anderen Welt Cup Springen?

Die Spitze ist sehr breit geworden. Jeder, der heute Mittag hier am Start ist, hat auch eine Chance zu gewinnen. Das ist bei jedem Welt Cup Springen eigentlich das Gleiche.

Frage: Wie sieht es denn beim Nachwuchs aus?

Ich war sehr zufrieden mit Ben. Er hat das Springen bei der Amateur Tour am Donnerstag gewonnen. Am Freitag war er Fünfter und am Samstag wurde er nach dem Stechen Neunter. Er ist zum ersten Mal vor so einer Top-Kulisse geritten. Er war sehr nervenstark und es hat gut geklappt.

Frage: Wie sieht es denn allgemein mit dem Nachwuchs im deutschen Springreiten aus?

Da kommen schon wieder ein paar Leute nach. Der Nachwuchs war schon mal stärker, aber es sieht wieder gut aus.

Frage: Die Dressurreiter waren begeistert von der räumlichen Nähe zum Publikum. Wie sehen das die Springreiter?

Das ist immer schön. Manchmal hat man vielleicht mal ein Pferd, das sich zu sehr ablenken lässt. Das mag vielleicht ein kleines Handicap sein, aber im Großen und Ganzen ist das eine tolle Sache, wenn die Fans nah an uns dran sind.

Frage: Was wünschen Sie sich für das nächste Jahr?

Genau so weitermachen. Organisatorisch war das Turnier einfach top. Man kann es nicht viel besser machen.

Frage: Wie geht es für Sie persönlich weiter?

Ich fahre nächste Woche nach Leipzig zum Welt Cup Springen. Danach bin ich in Amsterdam, was auch ein Welt Cup ist. Und dann hoffe ich, dass ich genügend Punkte habe, um am Welt Cup Finale in Omaha teilzunehmen.