Sportmix Die Bezirkssiegerinnen und -sieger 2019

Jungen U18A: Lukas Böhmer (FC Bad Säckingen). Jungen U18B: Jondal Egi (TV Hauingen). J ungen U15: Henry Kuck (TTC Wehr). Jungen U13: Patrick Gössl (ESV Weil am Rhein). J ungen U11: Felix Petraschka (SV Nollingen). Mädchen U18: Sharon Delfino (TTC Lauchringen). Mädchen U15: Lara Himmelsbach (TTC Wehr). Mädchen U13: Luisa Guldenschuh (ESV Weil am Rhein). Mädchen U11: Vanessa Völkel (FC Bad Säckingen). J ungen U18 Doppel: Lukas Böhmer/Jan Wedekind (FC Bad Säckingen). J ungen U15 Doppel: Henry Kuck (TTC Wehr)/Loris Scalzillo (SV Eichsel). Jungen U13 Doppel: Moritz Schall (TTC Lauchringen)/Patrick Gössl (ESV Weil am Rhein). Jungen U11 Doppel: Nelson Musolt/Apostolos Christoforou (TTC Schopfheim/Fahrnau). Mädchen U18 Doppel: Sharon Delfino (TTC Lauchringen)/Celina Schmidt (TTC Hasel). Mädchen U15 Doppel: Lara Himmelsbach/Nele Schmidt (TTC Wehr). Mädchen U11 Doppel: Vanessa Völkel (FC Bad Säckingen)/Sophia Kuck (TTC Wehr)

Laufenburg (fs). 87 Kinder und Jugendliche hatten den Weg in die Laufenburger Rappensteinhalle gefunden, um in den verschiedenen Altersklassen die neuen Titelträger zu ermitteln. Die Teilnehmerzahl war in etwa gleich hoch wie im letzten Jahr. Damit zeigte sich Bezirksschülerwart Hansfrieder Tröndle sehr zufrieden. Gemeinsam mit Ilona Wetzel vom Tischtennisbezirk und Andreas Müller vom TTC Laufenburg sorgte er für einen reibungslosen Turnierablauf.