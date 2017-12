Sportmix Die Null-Zweier bestreiten einen Dreikampf

Lörrach (gwv). Zum Jahresabschluss bestreitet der KSV 02 Lörrach am Samstag (16. Dezember) beim KSV Langen in der 2. Bundesliga einen Dreikampf. Dritter Gegner an diesem Abend ist der KSV Grünstadt.

Schon im November waren die „Null-Zweier“ in Lörrach Gastgeber eines Dreikampfes. Im bisherigen Saisonverlauf verbuchte der KSV 02 Lörrach zwei Siege und zwei Niederlagen. Zum ersten Kampf im neuen Jahr tritt der KSV 02 Lörrach dann am 20. Januar bei der Bundesliga-Reserve des AV Speyer an.

Ohne Huber, Bevensen und Gottstein

Vor dem Dreikampf in Langen bereitet Trainer Mike Riesterer vom KSV 02 Lörrach die Mannschaftaufstellung doch etwas Mühe. Neben Moritz Huber müssen auch Cavide Benseven und Florian Gottstein ersetzt werden. Das Trio legt eine schöpferische Pause ein.

Dafür stehen dem Lörracher Traditionsverein die Ungarin Beata Jung und der Franzose Sebastien Ruolt zur Verfügung. Weiter wurden nominiert: Camilla Valduga, Markus Kerimov, Timo Hofmann und als Debütant Thorsten Kothe.

Mannschaftsleiterin Verena Valduga traut diesem Aufgebot einen Erfolg gegen Langen zu. Sie schränkt allerdings ein: „Gegen Grünstadt dürfte es nicht reichen.“