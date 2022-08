Sportmix Die Stimme im Hintergrund

Rinderle, der seit nunmehr acht Jahren als Co-Trainer der Füchse mit von der Partie ist, spricht von einer „euphorischen Stimmung zu Beginn einer Vorbereitung“. Denn jeder wolle etwas erreichen, alle hätten ja Kraft getankt, seien im Kopf frisch. Und das braucht es auch. Klar ist nämlich, dass die Tendenz des Vereins weiterhin nach oben zeigen soll. Vergangene Runde kam das Team als Tabellendritter ins Ziel.

Meister wurde der SC Magdeburg. Und zwar mit deutlichem Vorsprung. „Das war verdient. Es war schon sehr beeindruckend, welche Konstanz die Mannschaft an den Tag gelegt hat und fast ohne jegliche Schwächephase durchmarschiert ist“, zieht der 35-Jährige den Hut. Aber auch der dritte Rang der Füchse könne sich sehen lassen. „Sicherlich gibt es Dinge, mit denen man im Nachhinein unzufrieden ist, aber die Tendenz zeigt nach oben. Nach Platz vier, jetzt also Dritter. Wir haben uns weiterentwickelt und ein tolles Ergebnis erzielt, darauf können wir aufbauen“, meint Rinderle.

Und damit es in der Hauptstadt weiter bergauf geht, haben die Füchse ihren Kader einmal mehr verstärkt. Neu dabei und absolute Leistungsträger sind Mathias Gidsel und Max Darj. Gidsel ist dabei der Top-Transfer. Der 23-jährige Däne war vergangenes Jahr einer der fünf Kandidaten zur Wahl des Welthandballers und wurde bei den Olympischen Spielen in Tokio zum besten Spieler ausgezeichnet.

Bei Transfers sind Geschäftsführer Bob Hanning, Sportvorstand Stefan Kretzschmar und Cheftrainer Jaron Siewert die Hauptakteure. „Wenn Jaron meine Meinung wissen möchte, dann helfe ich gerne. Schließlich schaue ich ja viele Spiele an und analysiere. Ich habe also einen Einblick und unterstütze gerne.“ Überhaupt mache die Arbeit mit Jaron Siewert sehr viel Spaß.

Auf Du und Du mit Handball-Ikone Stefan Kretzschmar

Rinderle: „Die Ansichten, wie wir Handball spielen möchten, ähneln sich sehr. Was uns auch auszeichnet, ist, dass wir persönlich gut miteinander können. Wir harmonieren zusammen, haben aber auch kein Problem damit, Dinge anzusprechen, wenn einer etwas anders sieht. Wir sind dabei immer lösungsorientiert, sehr konstruktiv und pflegen schon fast ein freundschaftliches Verhältnis.“ Er sei glücklich, Teil des Trainergespanns zu sein.

Die Aufgabenverteilung während der Partien ist klar. Rinderle ist für die Statistik zuständig. Außerdem sei er für Siewert so etwas wie die Stimme im Hintergrund. „Ich teile ihm dann mit, wenn mir etwas Negatives auffällt, aber auch das, was besonders gut läuft“, erklärt Rinderle. Immer wieder bespreche man Ideen. „Dank des guten Miteinanders habe ich auch ein gutes Gespür dafür entwickelt, wann ich ihn besser in Ruhe lassen sollte und wann ich proaktiver sein muss, ständig der jeweiligen Situation angepasst“, meint Rinderle.

Die beiden Platzhirsche im Berliner Handballzirkus sind natürlich aber Bob Hanning und Stefan Kretschmar. „Beide sind herausragende Handball-Persönlichkeiten, die ihren ganz eigenen Impuls in den Verein reingebracht haben. Sie verfügen über ein riesiges Netzwerk, sie kennen alles und jeden, zudem sind sie sehr kommunikativ“, weiß Rinderle, dem die Zusammenarbeit mit den Charaktertypen sehr viel Spaß mache.

Das Duo würde enormes Bemühen an den Tag legen, Mannschaft und Verein weiterzuentwickeln. „Beide verfolgen denselben Ansatz.“ Wenn sie sich ein Ziel zurechtlegten, würden sie auch alle Hebel in Bewegung setzen, um dieses zu erreichen. Rinderle: „Bob sagt immer, dass man nicht in Problemen, sondern in Lösungen denken sollte. Das ist eine herausragende Eigenschaft und diese verkörpert er jeden Tag.“

Während im August einige Testspiele für die Füchse auf dem Programm stehen, ist für den 4. September das erste Bundesliga-Match der neuen Runde terminiert. Es geht im heimischen Fuchsbau gegen FrischAuf Göppingen. Das erste Auswärtsspiel findet am 7. September bei der HSG Wetzlar statt. Die Top-Duelle werden am 9. Oktober (THW Kiel) und im Dezember (8. – 11. Dezember) gegen Magdeburg in der Max-Schmelling-Halle angepfiffen.

„Die ersten beiden Saisonduelle sind gleich eine echte Standortbestimmung. Göppingen wird wie wir international spielen und Wetzlar hat sich gut verstärkt, das wird gleich sehr interessant“, findet Rinderle, der nun mit seinen Analysen wieder einmal sehr gefragt ist.

Die Zielsetzung für die neue Saison im Oberhaus ist klar. „Wir waren Vierter, dann Dritter, es gilt, die Tendenz weiterzuführen und uns weiterzuentwickeln. Wir wollen bei den Großen dabei sein“, sagt Rinderle. „Die Leistungsdichte in der 1. Bundesliga ist enorm, aber wir wollen weiter nach oben klettern.“ Auchim Pokal sollen Erfolge her.