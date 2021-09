Sportmix Die Wölfe tragen eine weiße Test-Weste

Seit etwas mehr als zwei Wochen stehen die Freiburger Kufencracks auf dem Eis. Derzeit wird vor allem noch an der Physis gearbeitet. Und so fehlt es einfach auch noch an der Präzision. Die Defizite im spielerischen Bereich sind zum jetzigen Zeitpunkt der Vorbereitung also normal.

Gegen die EV Zug Academy, die immerhin in der zweithöchsten Spielklasse der Schweiz agiert, taten sich die Wölfe schwer. Das Spiel der Hausherren wirkte beim ersten Heimauftritt vor Zuschauern – 650 kamen in die Echte-Helden-Arena – zu Beginn noch etwas zerfahren. Coach Robert Hoffmann arbeitet noch an der Zusammenstellung der Reihen. Die Ausfälle einiger erkrankter oder verletzter Spieler erschweren diese Unterfangen natürlich.