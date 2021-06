Sportmix DM mitHansi Dreher

Im vergangenen Jahr hatte der 49-Jährige in Riesenbeck auf dem Areal von Olympiasieger Ludger Beerbaum am Ende einen starken sechsten Platz belegt. „Und das will ich auch in Balve mindestens wiederholen“, gibt er sich zuversichtlich.

Allerdings: Auf seine Top-Stute aus dem vergangenen Jahr muss Dreher verzichten. Denn dieses Pferd wurde inzwischen verkauft. Mit dabei für die Springen der DM hat er diesmal Vestmalle des Cotis, einen zwölfjährigen Fuchs-Wallach aus Frankreich. Mit dem hat Dreher in diesem Jahr bereits gute Ergebnisse erzielt, vor allem in Gorla Minore in Italien. Mit Vestmalle hat er sich inzwischen gut arrangiert, und er vertraut ihm. „Bei schweren Springen fehlt ihm allerdings noch ein wenig Erfahrung“, sagt Dreher. Bei der DM geht es zunächst darum, in zwei Quali-Springen möglichst gut abzuschneiden. Danach steht dann ein weiteres Qualifikations-Springen auf dem Programm. Die besten Zwölf bestreiten dann auch das Finale. Ein Modus, der auch im vergangenen Jahr zum Zuge kam.