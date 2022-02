Sportmix Doktor Overtime schlägt zu

von Michael Hundt

Freiburg. Das Spielepensum, das der EHC Freiburg derzeit bewerkstelligen muss, kann durchaus als Mammutprogramm bezeichnet werden. Seit dem vergangenen Freitag stehen die Wölfe jeden zweiten Tag in einem Punktspiel auf dem Eis. So auch am Dienstagabend. Wie schon am Sonntag gegen Bad Nauheim, gelang den Breisgauern auch gegen die Lausitzer der Sieg erst in der Verlängerung. Erneut war es Verteidiger Nick Pageau, der seine Mannschaft nicht nur vor unnötig viel Eiszeit bewahrte, sondern auch zwei wichtige Punkte bescherte – und einen Erfolg gegen eine unmittelbaren Konkurrenten im Kampf um einen Platz in den Playoffs.