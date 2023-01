Nur zwei Unentschieden am Vormittag und sieben Siege am Nachmittag waren die stolze Ausbeute. Einige Matches waren eng, doch wie bei der Millimeter-Entscheidung gegen Zell hatte der BSFD Schallbach stets das bessere Ende für sich.

Am Ende war der Tabellenstand eindeutig. Mit 22 Siegen aus 28 Partien sicherten sich die Kandertäler Platz eins in der Südbadenliga und kämpfen nun um den Aufstieg in die Regionalliga. Der Aufstieg in die dritthöchste Liga Deutschlands wäre der bislang größte Mannschaftserfolg der Schallbacher.