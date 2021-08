Sportmix Dreher siegt auf Vestmalle des Cotis

Wenn in einem Springen die Hälfte aller Starter ohne Fehler den Parcours beendet, dann muss man Gas geben, will man vorne mitmischen. Im Global Champions League Springen in Hamburg gelang das Hans-Dieter Dreher am besten.

Mit dem zwölfjährigen Wallach Vestmalle des Cotis kam der Eimeldinger nach 71,1 Sekunden ins Ziel. Damit schnappte er dem lange in Führung liegenden Philipp Weishaupt den Sieg weg. „Ich habe den Ritt von Philipp gesehen. Meine Strategie war dann, noch ein bisschen schneller zu reiten“, so Dreher im Interview des NDR-Fernsehens. „Vestmalle ist ein sehr ehrgeiziges Pferd. Heute ist er perfekt gesprungen. Zudem habe ich die Wendungen im Parcours gut erwischt“, freute sich Dreher am Mikrofon.