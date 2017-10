Sportmix Duell auf Augenhöhe in Weinheim

Von Uli Nodler

Weil am Rhein. Der Saisonstart der ESV-Damen in der 2. Bundesliga fällt mit 2:4-Punkte aus den ersten drei Begegnungen negativ aus. Allerdings ist bei den ESV-Verantwortlichen vor den beiden Auswärtsspielen an diesem Wochenende keine Panik ausgebrochen: „Wir sind trotzdem im Soll, wurde doch gegen die wohl beiden besten Teams der Liga auswärts nur jeweils knapp mit 4:6 verloren. Beim verlustpunktfreien Spitzenreiter Schwabhausen standen wir sogar dicht vor einem Punktgewinn“, betont Trainer Alen Kovac.

Für die beiden Auswärtsspiele am heutigen Samstag und morgigen Sonntag haben sich die ESV-Spielerinnen einiges vorgenommen. In Bestbesetzung, als mit Ievgeniia Vasylieva, Charlotte Carey, Eline Loyen und Anna Kirichenko, peilt der ESV Weil Erfolge an.

In Saarbrücken ist heute ein Sieg fest eingeplant. Der ATSV hat bislang noch keinen einzigen Zähler auf der Habenseite, steht in der 2. Bundesliga am Tabellenende. „Gegen Saarbrücken haben wir schon immer gut ausgesehen. Deshalb bin ich ziemlich zuversichtlich, dass wir dort doppelt punkten“, erwartet der ESV-Coach einen Erfolg. Deutlich schwieriger wird die Aufgabe für die Weilerinnen am Sonntag beim Aufsteiger TTC 1946 Weinheim. Für Kovac wird es „ein Duell auf Augenhöhe“ geben. „Die haben mit Luisa Säger und Jennie Wolf zwei junge Ausnahmetalente auf Position eins und zwei in ihren Reihen. Das wird schwer“, ist sich der ESV-Coach sicher.

Sowohl Säger als auch Wolf sind deutsche Junioren-Nationalspielerinnen. die Vasylieva und Co. alles abverlangen werden. Auf den Positionen drei und vier dürfte der ESV wieder Vorteile haben. Es kommt also sehr darauf an, wie auf Weiler Seite die beiden Topspielerinnen Vasylieva und Carey abschneiden werden. Während die beiden jungen Weinheimerinnen internationale Erfahrung im Juniorenbereich sammelten, spielen Vasylieva und Carey regelmäßig in der A-Nationalmannschaft ihres Landes.