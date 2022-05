Sportmix „Echte Helden Arena“ behält Namen

„Als wir vor drei Jahren diese aus unserer Sicht immer noch geniale Zusammenarbeit mit dem EHC Freiburg zugunsten der Initiative für unsere Kinder- und Jugendklinik Freiburg (Echte Helden) gestartet haben, waren wir sehr euphorisch. Um dann kurze Zeit später feststellen zu müssen, dass viele unserer Ideen und Pläne der Pandemie zum Opfer fielen. Deshalb freuen wir uns, dass wir mit dem EHC in die Verlängerung gehen, um noch einmal anzugreifen, den Eishockeysport in Freiburg zu fördern“, so Christen und Katrin Merkle, Geschäftsleitung der AHP Merkle GmbH.

„Wir freuen uns natürlich sehr über diese einzigartige Unterstützung und sind sehr dankbar, mit AHP Merkle und EHC Freiburg zwei verlässliche Partner zu haben – vor allem in schwierigen Zeiten wie diesen“, hebt Charlotte Niemeyer, Vorsitzende der Initiative für unsere Kinder- und Jugendkliniken Freiburg e.V., hervor. Ob Pandemie oder Krieg, Kinder seien immer die am schwersten betroffenen Leidtragenden. „Das sehen wir auch jetzt bei den jungen Patienten, die aus der Ukraine zu uns in die Kinderklinik kommen. Umso wichtiger ist es, Unterstützung zu erhalten für die bestmöglichen Genesungschancen, so Niemeyer weiter.