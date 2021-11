Sportmix EHC entführt einen Punkt beim Spitzenreiter

Wer mit einer Trotzaktion der Mannschaft gerechnet hatte, sollte Recht behalten. Das Match in Frankfurt war kaum angepfiffen, da hatte Sofiene Bräuner das Offensivspiel der Frankfurter gestört und in einer Breaksituation den Puck für Marc Wittfoth liegenlassen, der diesen vorbei an Bastian Kucis in die kurze Ecke zum 1:0-Führungstreffer (2.) einnetzte.

Gefährlich waren die Wölfe auch im weiteren Spielverlauf durch schnelle und gradlinige Konterangriffe, während sie durch gute Defensivarbeit das Frankfurter Offensivspiel unterbanden.

Nach knapp 16 Minuten setzten Rylan Schwartz und Ex-Wolf Ryon Moser konsequent nach, sodass Löwen-Topscorer Dylan Wruck den Spielstand egalisieren konnte. Nur zwei Minuten später schien Luis Benzing den Distanzschuss von Yannick Wenzel unter seinem Schoner begraben zu haben, doch Tomas Sykora hatte den freiliegenden Puck neben dem Schoner erkannt und die Scheibe zur erstmaligen Frankfurter Führung ins Tor geschoben.

Auch im Mittelabschnitt kamen die Freiburger besser aus der Kabine heraus und drückten auf den Ausgleichstreffer. In einer früheren Überzahlsituation in der 23. Spielminute scheiterte Nikolas Linsenmaier im Powerplay am Pfosten. Kurz darauf hatte Tyson McLellan deutlich mehr Glück: Nachdem Calvin Pokorny den Puck hinter das Frankfurter Tor zum freistehenden McLellan spielte, versuchte dieser einen gefährlichen Pass in den Slot. Dabei hatte der Puck die Schlittschuhkufe des Frankfurter Goalies Bastian Kucis getroffen und war von dort ins Tor gerutscht – 2:2.

Im Schlussabschnitt erhöhten die Gastgeber, angefeuert von 3581 Zuschauern, nochmals ihre Schlagzahl und schienen nun auch ihre konditionelle Überlegenheit auszuspielen. Mit insgesamt 17 Torschüssen stand Luis Benzing nahezu unter Dauerbeschuss, vereitelte dafür Chance um Chance und blieb ohne weiteren Gegentreffer. Tomas Sykora besorgte damit das 3:2, und damit erhielten die Gastgeber den Zusatzpunkt.

Tore: 0:1 (2.) Wittfoth (Bräuner), 1:1 (16.) Wruck (Moser, Schwartz), 2:1 (18.) Sykora (MacMillan, Raymond), 2:1 (18.) Sykora (MacMillan, Wenzel), 2:2 (28.) McLellan (Pokorny), 3:2 (64.) Sykora (MacMillan, Raymond) – OT. Strafminuten: Frankfurt 4, Freiburg 6.