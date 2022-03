Sportmix EHC erreicht nach Krimi die Playoffs

Nun stehen die Wölfe in den regulären Playoffs. Ob Frankfurt oder Dresden ab dem kommenden Mittwoch der Gegner sein wird, ist noch offen. Denn in der zweiten Begegnung in den Pre-Playoffs zwischen Landshut und Heilbronn steht es im Best-of-three-Vergleich 1:1. Erst am Sonntag fällt hier die Entscheidung.

Welcher Gegner den Wölfen lieber ist, steht außer Frage: Die Eislöwen aus Dresden. „Die liegen uns. Die haben Angst vor uns“, meinte Peter Salmik, sportlicher Leiter des DEL2-Teams, der am Freitagabend den an Corona erkrankten Cheftrainer Robert Hoffmann an der Bande und bei der Pressekonferenz vertrat.

Der Auftakt in die zweite Begegnung der Pre-Playoffs verlief so gar nicht nach dem Geschmack der Freiburger. Gleich zu Beginn konnten die Hausherren eine einminütige 5:3-Überzahlsituation nicht nutzen. Und wenn es mal nicht so richtig läuft, dann läuft es gleich richtig nicht so richtig. Zwei Mal gingen die Gäste aus dem Allgäu in Führung. Im zweiten Drittel trafen die Gäste sogar in Unterzahl.

Doch getragen von einer erneut sehr guten Leistung von Torhüter Patrik Cerveny, stecken die Wölfe nie auf, erarbeiteten sich zahlreiche Chancen – ohne diese aber konsequent zu nutzen.

EHC Freiburg – EV Kaufbeuren 3:2 (1:1, 0:1, 1:0 / 1:0). Tore: 0:1 (9.) Lillich, 1:1 (10.) Danner, 1:2 (28.) Blomqvist, 2:2 (43.) Billich, 3:2 (75.) Allen.

Strafzeiten: Freiburg 6, Kaufbeuren 10.

Zuschauer: 2020.