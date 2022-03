Frankfurt (pd). Mit vier vollen Sturmreihen und sieben Verteidigern trat der EHC zu Spiel drei in der Eissporthalle im Frankfurter Ostend an. Wie bereits in den letzten Spielen stand Torhüter Patrik Cerveny nicht zur Verfügung.

Von Beginn an standen die Gäste aus dem Breisgau unter Druck. Der EHC hatte über die gesamten 60 Minuten alle Hände voll zu tun, die Frankfurter in Schach zu halten, was überwiegend gelang, aber wenig Entfaltungsspielraum ließ für eigene strukturierte Angriffe und nachhaltige Druckphasen vor dem Frankfurter Tor. So standen am Ende nur wenige aussichtsreiche Torchancen zu Buche.